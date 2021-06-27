Мужчина умер спустя 10 минут после вакцинации в Иордании

66-летний мужчина сначала потерял сознание после получения второй дозы вакцины от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, а потом скончался, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил агентству (Petra) министр здравоохранения Иордании Фирас аль-Хавари, умерший страдал от хронических заболеваний, но после первой прививки у него не было было зафиксировано осложнений. Министр добавил, что причина смерти устанавливается, - говорится в сообщении.

Первую прививку ему сделали 4 апреля.

С начала пандемии в Иордании выявлены более 749 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 9,7 тысячи инфицированных скончались.

Кампания по массовой вакцинации стартовала в королевстве 13 января. К использованию были одобрены вакцины Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и российская "Спутник V".