Строить там, где необходимо: в ВКО появятся новые школы

Уже в 2022 году в эксплуатацию сдадут учебное заведение на 600 мест в Риддере. Готова проектно-сметная документация по двум школам в Семее - в микрорайонах Восточный и Степное, на 1200 и 300 мест соответственно.

Отметим, что строительство 6 школ идет в рамках партийной программы "Nur Otan" - "Достойную жизнь каждому". По словам главы региона Даниала Ахметова, в Восточном Казахстане полностью решена проблема с аварийными и трехсменными школами, и сейчас важно провести качественный анализ заполняемости учебных заведений в селах и поселках, чтобы уже конкретно рассмотреть необходимость строительства школ. На эту работу аким области дал неделю. Такой анализ делается для того, чтобы не повторить ошибки со школой в селе Бестерек, где наполовину пустует прекрасное трехэтажное здание. Важно, что в комиссию, изучающую данный вопрос, войдут не только акимы городов и районов, но и представители управлений образования, экономики и бюджетного планирования, строительства.

Сейчас идет разработка еще нескольких проектов строительства школ, две из которых будут расположены в областном центре. Одно учебное заведение построят в новом микрорайоне, другое станет альма-матер для детей, одаренных в математических науках. Также новые школы появятся в микрорайоне Каргайлы в Семее, в Аягозе и в поселке Касыма Кайсенова. Кроме того, идет работа по корректировке проекта строительства школы на 80 мест в селе Урунхайка, потому как предыдущий был неоправданно дорогим.

На сегодняшний день в области функционируют 51 деревянная и саманная школа, они в удовлетворительном состоянии, но, чтобы строить новые, необходимо четко понимать, где именно это необходимо.