Аэропорт Петропавловска задолжал сотрудникам 70 млн тенге зарплаты за полгода

Больше сотни работников аэропорта Петропавловска полгода не получают зарплату, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Долг, по их словам, уже дошел до 70 млн тенге. При этом спросить не с кого, аэропорт в конце 2020 года был объявлен банкротом.

Раньше в аэропорту работали более тысячи сотрудников, а воздушная гавань выполняла по 30 авиарейсов ежедневно.

Я возобновила здесь работу с 13 года и до сих пор за этот период отчисления пенсионные не отчислены. Медицинское страхование тоже не выплачивается. Если нам идти в больницу, то мы должны выплачивать сами с собственного кармана. Мы вынуждены искать какую-то работу, чтобы оставаться на плаву. У всех семьи, дети и внуки, а мы без заработной платы, - рассказала журналистам инспектор службы авиабезопасности Айгуль Укенова.

Сейчас в аэропорту выполняется три рейса в неделю: в Нур-Султан и обратно. Сотрудники авиабезопасности говорят, что из-за неразберихи не могут обеспечить пассажирам безопасный перелет.

Как мы должны выполнять свои полномочия, если мы даже не в состоянии? Мы должны это выявить и пресечь. Сотрудники других служб, знаете, просто в военно-полевых условиях работают. А зимой здесь температура была +5. Ажиотаж со стороны пассажиров был полностью на нас, - пояснила старший инспектор службы авиабезопасности Анар Сейдомарова.

В инспекции труда СКО на это заявили, что в прошлом году жалобы на задержку зарплаты также поступали. В тот раз чиновники провели проверку и оштрафовали руководство воздушной гавани.

В декабре предприятие было объявлено банкротом, и поэтому теперь проверять его запрещено.

К нам работники обращались до этого в 2020 году. Мы провели проверку, тогда был период с сентября по ноябрь. Мы выявили факт нарушения, привлекли работодателя к административному штрафу. Сейчас назрел новый период. Согласно решению суда, международный аэропорт признан банкротом, и в связи с этим мы не сможем провести проверку за другой период, - сказал глава отдела Управления государственной инспекции труда акимата области Азат Кушербаев.

При этом в акимате заявили, что готовы взять аэропорт под свое управление и уже даже направили документы по этому поводу в правительство, однако отмечается, что процесс может занять время.

Сейчас более 100 человек продолжают работать в аэропорту без зарплаты.