Отец и сын отбились от грабителя с пистолетом в Атырау

Момент неудавшегося грабежа попал в объектив камеры видеонаблюдения, передает zakon.kz.

23 июня примерно в 19:30 48-летний мужчина с 25-летним сыном находились возле одного из складов рынка "Дина". Отец сидел в машине. В этот момент подошел незнакомец в маске и сел на заднее сиденье авто. Неизвестный вытащил пневматический пистолет и, угрожая расправой, потребовал у мужчины денег. Увидев происходящее, молодой человек пришел на помощь отцу. Вместе они смогли отобрать у грабителя оружие и удерживать его до прибытия полицейских, пишет polisia.kz.

34-летний подозреваемый в настоящее время находится под стражей.

По факту попытки ограбления проводится расследование по части 2 статьи 191 УК РК "Грабеж".