Слабовидящие дети смогут познакомиться с искусством Казахстана

Слабовидящие и незрячие дети смогут познакомиться с историей и искусством Казахстана и всего мира, сообщает zakon.kz.

Благотворительный фонд "Дара" совместно с Государственным музеем искусств РК имени А. Кастеева и при сотрудничестве с ТОО "Gala Global Group" представили аудиодескрипцию (специальное словесное описание) более 50-ти экспонатов искусства и истории.

Мы исходим из твердого убеждения, что все дети талантливы и имеют равное право на образование и развитие, и стремимся улучшить качество жизни детей с особыми образовательными потребностями. Идея подготовки аудиодескрипции музейных экспонатов - это лишь часть большого проекта "Открываем мир", цель которого - предоставить доступ к знаниям, творчеству, культурному и духовному наследию нашей страны для детей с особыми образовательными потребностями, в частности, для детей с нарушениями зрения. Проект аудиодескрипции рассчитан не только на детей, но и на взрослых, - сообщили в фонде.

Аудиодескрипцией охвачено более 50 экспонатов на русском и казахском языках: предметы прикладного искусства и исторического быта, национальные костюмы, картины известных художников, зал живописи художника Абылхана Кастеева.

Представлено искусство Казахстана с 30-х годов до современности, русское искусство начала XVII и XX веков, а также произведения Западной Европы XVI-XIX веков.

Словесное описание обрело и само здание музея, и уличные подходы к нему. Общая продолжительность звуковых дорожек - более 100 минут.

При подготовке аудиозации очень деликатно отработано содержание и описание, использовались слова, которые будут понятны и доступны, а также интересны детской аудитории и при этом позволят максимально передать красоту экспоната. Помимо профессиональных дикторов, к проекту аудиодескрипции были привлечены друзья, спонсоры и партнеры Фонда "Дара".

Аудиодескрипция - это форма повествования, которая помогает незрячему человеку почувствовать, что он не пропускает ничего важного в жизни, и аудиосопровождение в музее - это лишь маленькая часть более масштабного и глубокого проекта.

Нашим проектом мы хотим показать, что необходимо заниматься аудиодескрипцией художественных фильмов, мультфильмов, театральных спектаклей, спортивно-массовых зрелищ, концертов, то есть аудиодескрипция должна стать обязательным элементом нашей жизни. И чем больше создается возможностей для детей/людей с особыми потребностями реализовать свои права, тем успешнее и самостоятельней они будут в будущем. Поэтому в дальнейших планах Фонда - реализация проекта аудиодескрипции в музеях по всем регионам Казахстана. И это будет главной целью традиционного летнего благотворительного аукциона "DaraBilim" на онлайн-площадке darabilim.kz. Мы призываем всех известных медийных личностей, общественных деятелей и просто активных и неравнодушных граждан нашей страны принять участие в этом масштабном мероприятии и помочь незрячим детям увидеть мир искусства и творчества! - прокомментировали в фонде.