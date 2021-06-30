Токаев провел встречи с руководителями ряда швейцарских компаний

По завершении встречи с делегацией деловых кругов Швейцарии глава государства провел отдельные встречи с руководителями ряда компаний, сообщает zakon.kz.

Во время беседы с председателем Совета директоров Stadler Rail AG Петером Шпулером были обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов в сфере транспорта, а также вопросы, связанные с проведением очередного заседания казахстанско-швейцарского делового совета, - говорится в сообщении Акорды.

Генеральный директор Glencore International AG Айван Глазенберг рассказал Касым-Жомарту Токаеву о планах компании по дальнейшему развитию ТОО "Казцинк", в том числе о строительстве завода по переработке полиметаллических руд на Жайремском горно-обогатительном комбинате.

Президент акцентировал внимание на важности внедрения передовых технологий с целью улучшения экологической обстановки в Восточно-Казахстанской области.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Айвана Глазенберга, в скором времени покидающего свой пост, за вклад в развитие горнодобывающей отрасли Казахстана и пожелал успехов присутствовавшему на встрече Гэри Нэйглу, который возглавит компанию вместо него.

Возможности осуществления совместных проектов, в том числе по созданию научно-исследовательской лаборатории по исследованию различных заболеваний, включая COVID-19, были затронуты на встрече Президента с Председателем Правления фармацевтической компании F.Hoffmann-La Roche AG Кристофом Францем.