США обсуждают военное сотрудничество с Узбекистаном и Таджикистаном

Представители США обсуждают с Узбекистаном, Таджикистаном и еще несколькими странами региона возможности будущего военного сотрудничества после вывода американских войск из Афганистана, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос журналистов, планируют ли Соединенные Штаты после возвращения военнослужащих домой разместить в этих двух республиках свои военные базы.

Я думаю, что можно с уверенностью сказать, что мы вместе с коллегами из Госдепартамента ведем переговоры с соседними странами. И мы пытаемся изучить, какие будущие возможности могут там существовать. Я предоставлю этим странам возможность самим говорить от своего лица, но я думаю, что можно с уверенностью сказать, что мы ведем переговоры с целым рядом соседних стран по поводу этих возможностей, - ответил Кирби.

Говоря о том, может ли быть восстановлена американская военная база в Узбекистане, Кирби отметил, что пока никаких решений на этот счет не принято.

Давайте не будем забегать вперед, никаких решений принято не было. Я не думаю, что имеет смысл строить домыслы. <...> Я не стану вдаваться в подробности относительно того, какие объекты и в каких странах могут быть использованы, мы пока просто не находимся на этом этапе, - добавил представитель Пентагона.