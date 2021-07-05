Как День домбры прошел в Акмолинской области

Национальный день домбры запомнился в этом году акмолинцам обилием конкурсов, челленджей и даже специально проведенной выставкой домбр известных людей региона, сообщает zakon.kz.

В Управлении внутренней политики со ссылкой на управление культуры, архивов и документации Акмолинской области рассказали, что в этом году впервые к Национальному дню домбры Музеем литературы и искусства в городе Кокшетау была организована выставка домбр известных личностей "Бабамнан қалған мұра сен болмасаң".

Организаторы ставили перед собой целью показать жителям региона домбры известных личностей из фондов музея, таких как Султан Жалмуканулы, Кокен Шакеев, Сакен Жунусов, Жумагали Саин, Карим Ильяс, Естай Мырзахметов, Малик Габдуллин. Важно привить подрастающему поколению ценность музыкального инструмента, унаследованного от предков, интерес к самобытному искусству казахского народа, сформировать эстетический вкус и вовлечь молодежь в творчество. руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитова

В рамках дорожной карты "Кокшетау - культурная столица Казахстана" в ЦДК "Горняк" города Степногорска прошел региональный конкурс традиционного пения "Арқаның ән дариясы", посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан.

В творческом состязании приняли участие самодеятельные артисты из Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской областей и города Нур-Султана, исполнившие произведения Биржан сала, Акана серi, Балуан Шолака, Иманжусипа Кутпанулы и Укили Ыбырая. Выступления конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли директор музыкального колледжа имени Биржан сала Саян Мұхамедияр, лауреат международных конкурсов, солистка Президентского оркестра Айзат Қарабекова, заслуженная артистка РК Бисара Макенова, пояснили организаторы

Обладателем Гран-при конкурса стал Денисламбек Жайлаубай из Аршалынского района. Первого места удостоилась Айбала Бейсенова из Целиноградского района, второго - Тулеген Аманов из Кокшетау. Бронзовым призером стал Галымжан Нурпеисов из Северо-Казахстанской области.

Во Дворце культуры "Достар" города Кокшетау в рамках 30-летия Независимости состоялся интернет-конкурс домбристов "Бұлбұл", посвященный Национальному дню домбры и 160-летию выдающегося деятеля казахской музыкальной культуры, народной артистки Казахской ССР Дины Нурпеисовой для пропаганды одного из ведущих жанров казахской музыкальной культуры – кюя. Состязание также было направлено на популяризацию кюев Дины Нурпеисовой, выявление молодых талантов, развитие и стимулирование исполнителей домбрового искусства. руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитова

14 домбристок из Костанайской, Акмолинской областей и города Нур-Султана боролись за звание лучшей в двух этапах конкурса. В итоге обладательницей Гран-при стала Эльвира Бошымова из города Нур-Султана. Первого места удостоена Айгерим Шалхарова из Кокшетау. "Серебро" забрала Дильназ Махметова из Костанайской области, на третьем месте - Рысты Жанбыршиева из Коргалжынского района.

Кроме того, в Акмолинской областной универсальной научной библиотеке имени М. Жумабаева прошел областной конкурс молодых акынов "Әгугәй, домбыра!", заявки на участие в котором подали около 20 претендентов. Из них были отобраны только пять Первого места удостоился заместитель директора по инновационной работе Акмолинской областной универсальной научной библиотеки имени М. Жумабаева Куаныш Оспан. Второго и третьего – представители СМИ Саян Есжан и Сергазы Кайырболды, соответсвенно. Научный сотрудник Музея литературы и искусства Бакытбек Бекмуратулы и экскурсовод музея Малика Габдуллина Оралбек Нуруш были награждены благодарственными письмами и памятными подарками. Всем призерам был вручен национальный инструмент домбра.

Как добавили в управлении культуры, архивов и документации региона, в рамках празднования Дня домбры в Акмолинской области прошел также челлендж единовременного исполнения кюя Курмангазы "Сарыарка", в котором приняли участие все районы.