Made in Кazakhstan: что происходит с рынком одежды в стране

Импорт одежды в Казахстане растет, а отечественное производство занимает на рынке ничтожно малую долю, сообщает zakon.kz.

К таким выводам пришли исследователи Energyprom.

За январь-май 2021 года в стране произвели одежды на 20,5 млрд тг - на 34,9% больше в денежном выражении, чем годом ранее. Реальный рост промышленного производства в секторе составил 19,3%, - отметили аналитики.

Почти половина всего производства в стоимостном выражении пришлась на три региона. Больше всего одежды произвели в Алматинской области: на 3,8 млрд тг, плюс 12,9% в деньгах за год.

Стоит отметить, что в тройке лидеров также оказались Алматы и Карагандинская область.

В целом за январь-декабрь 2020 года компании произвели одежды на 46,3 млрд тг - на 5,5% больше в реальном выражении, чем годом ранее.

Производство верхней мужской одежды выросло на 2%, до 73,8 тыс. изделий, женской - напротив, сократилось сразу на 49,1%, до 35,9 тыс. изделий. Одежды для детей произвели на 2 млн тг, минус 71,3% за год, - говорится в публикации.

Производство шляп и головных уборов выросло на 17%, до 382,6 млн тг.

Также было выпущено 4,6 млн пар носков и 49,9 тыс. свитеров, джемперов, жилетов и аналогичных трикотажных изделий.

По итогам первых четырех месяцев текущего года в сегменте детской трикотажной одежды отечественное производство выросло сразу в 3,5 раза, до 23,6 млн тг, однако это составило лишь 1% спроса. Импорт детской одежды вырос за этот период на 38,9%, до 2,3 млрд тг.

В сегменте нижнего белья компании обеспечили спрос также всего на 1,1% против 2,4% годом ранее. Импорт вырос в два раза, до 30,9 млн изделий.

Спрос на свитеры и прочие аналогичные изделия компании обеспечили лишь на 2,5%. В страну завезли 1,7 млн изделий - на 22% больше, чем годом ранее. В сегменте чулочно-носочных изделий уровень обеспеченности спроса местным производством упал с 9,5% до 2,9% в текущем году. Импорт вырос сразу в 4 раза, до 20,4 млрд тг, - уточнили эксперты.

Таким образом, рынок одежды в РК всецело принадлежит импортерам.

За январь-апрель 2021 года в страну завезли 31,5 тыс. тонн одежды и принадлежностей одежды на сумму 253,1 млн долл. Зафиксирован рост в натуральном выражении в 2,1 раза, в денежном - на 62,4%.

Из стран СНГ завезли 8,4 тыс. тонн одежды на сумму 55,4 млн долл. Главными импортерами стали Узбекистан и Россия.

Из стран, не входящих в СНГ, завезли 23,1 тыс. тонн одежды на сумму 197,8 млн долл. Основными поставщиками здесь стали Китай и Турция.

На внутреннем рынке РК по итогам мая текущего года розничные цены на верхнюю одежду выросли на 0,6% за месяц и на 5,6% - за год. В том числе мужская и женская одежда подорожали на 5,6% в годовой динамике, детская - на 5,5%.

В региональном разрезе верхняя одежда сильнее всего подорожала в Алматы - на 7,5% за год. Также заметно выросли цены в Карагандинской области (на 7,3%) и в Шымкенте (на 6,3%).

Роста цен на одежду следует ждать и в дальнейшем. Ожидается, что цены будут расти постепенно, на товары как отечественного, так и зарубежного производства. Сейчас на рынке объем ввезенной в Казахстан продукции легкой промышленности почти в 30 раз превышает экспорт.