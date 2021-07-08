Можно ли заразиться COVID-19 в воде

Коронавирус через воду не передается, однако риск заражения при несоблюдении дистанции на воде сохраняется, сообщила на брифинге председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Для коронавируса не характерен водный путь передачи. Через воду КВИ не передается, но на тех же самых водоемах, если не соблюдается дистанцирование и есть скопление народа, риск заражения сохраняется. Потому что COVID-19 передается воздушно-пылевым путем, больной человек выделяет аэрозоль. В силу размера своих частиц аэрозоль вируса может длительно находиться в воздухе, не оседая. Это является фактором передачи, когда есть скопление людей. Айжан Есмагамбетова

В апреле этого года со ссылкой на исследование Имперского колледжа Лондона сообщалось, что хлорированная вода в бассейне может инактивировать вирус, вызывающий COVID-19, всего за 30 секунд.

Полученные данные свидетельствовали о том, что риск передачи COVID-19 через воду в бассейне невероятно низок. Исследование проводилось по заказу школы плавания Swim England и Water Babies при поддержке Королевского общества спасения на водах.

Мы проводили эксперименты в наших лабораториях. В безопасных условиях мы смогли измерить способность вируса заражать клетки. Смешав вирус с водой из бассейна, которую нам доставила команда Water Babies, мы увидели, что вирус не выжил, он больше не заразен, - сказала автор исследования Венди Барклай.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан