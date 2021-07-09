Мэр крупнейшего города в ЮАР скончался от COVID-19

9 июля 2021, 19:20
Фото: vesti.ru

Мэр Йоханнесбсурга Джеффри Махубо умер от COVID-19, сообщает zakon.kz.

По данным RT, чиновника госпитализировали с симптомами COVID-19 неделю назад.

После того, как он получил положительный результат теста на коронавирус, Махубо призвал граждан сделать все возможное для того, чтобы не допустить распространения пандемии.

Йоханнесбург официально переживает третью волну COVID-19, жителям рекомендуется принимать необходимые меры предосторожности. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и ограничивайте свое передвижение в соответствии с правилами, - отмечал он в своем заявлении.

По информации ВОЗ, в странах Африки зафиксировано 5 776 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?