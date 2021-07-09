Мэр крупнейшего города в ЮАР скончался от COVID-19

Мэр Йоханнесбсурга Джеффри Махубо умер от COVID-19, сообщает zakon.kz.

По данным RT, чиновника госпитализировали с симптомами COVID-19 неделю назад.

После того, как он получил положительный результат теста на коронавирус, Махубо призвал граждан сделать все возможное для того, чтобы не допустить распространения пандемии.

Йоханнесбург официально переживает третью волну COVID-19, жителям рекомендуется принимать необходимые меры предосторожности. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и ограничивайте свое передвижение в соответствии с правилами, - отмечал он в своем заявлении.

По информации ВОЗ, в странах Африки зафиксировано 5 776 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией.