От имени преподавателя из Караганды рассылают фейк о вреде вакцин

В Казнете рассылают фейковое сообщение о вреде вакцин от имени преподавателя медицинского университета Караганды, сообщает zakon.kz.

Автор утверждает, что третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник V" стартовала лишь в мае 2021 года, а значит, еще не завершена.

Кроме того, он утверждает, что вакцины вызывают бесплодие и опасны для здоровья.

В пресс-службе Медицинского университета Караганды Stopfake.kz сообщили, что никто из сотрудников подобных заявлений не делал.

Кто-то из пользователей написал, что аудиосообщение записала заведующая кафедрой. Но точно не нашего университета, — сообщили в МУК.

Стоит отметить, что третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник V" стартовала еще 7 сентября 2020 года.

Также, нет никаких оснований утверждать, что вакцины против COVID-19 в целом и "Спутник V" в частности влияют на способность к деторождению.

Слухи о том, что вакцинация может стать причиной бесплодия, ранее уже опровергали как сами разработчики препарата, так и ведущие специалисты Казахстана, России и других стран, - добавили аналитики.