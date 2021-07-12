Экс-вице-министр информации назначен заместителем Кульгинова

По согласованию с Администрацией Президента Асхат Раздыкович Оралов назначен заместителем акима Нур-Султана, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Асхат Оралов родился 10 февраля 1990 года в городе Аксу Павлодарской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Трудовой стаж:
Асхат Оралов - опытный специалист, прошедший путь в соответствии с принципом меротократии. Аким столицы Алтай Кульгинов поставил перед ним ряд задач.
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