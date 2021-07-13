Меркель унизила Байдена решением по "Северному потоку-2"

Вместо поддержки остальной части Запада в противостоянии с Россией канцлер Германии Ангела Меркель унизила президента США Джо Байдена, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру,

Об этом пишет в статье публицист Андреас Клут для Bloomberg.

Автор назвал проявлением пренебрежительного отношения к главе Белого дома отказ немецкого политика "хотя бы на дюйм" пойти на встречу требованиям Вашингтона в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

Меркель подвела США и Европу и оставила своему преемнику только плохие варианты, - заявил Клут.

Он считает, что так называемую геополитическую угрозу от российского проекта видят в Польше, странах Балтии, Франции и Евросоюзе. По словам публициста, немцы при этом "продолжают прятать головы в песок, как геополитические страусы".

Клут также утверждает, что упорная защита трубопровода окажется "пятном на репутации" канцлера, поскольку ее позиция отталкивает Соединенные Штаты и европейских партнеров, демонстрируя «лицемерие страны».