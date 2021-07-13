Двое мужчин устроили потасовку в общественной бане в Акмолинской области

Подозреваемые при задержании оказали активное сопротивление полицейским, передает zakon.kz.

Прибывшие незамедлительно на место происшествия участковые инспектора полиции капитан Нурлан Нуралин и капитан Аскар Джамеков задержали злоумышленников на месте преступления. Установлено, что до приезда полицейских, подозреваемые, двое жителей Целиноградского района 32-х и 33-х лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выволокли посетителя бани из помещения для купания на улицу и стали наносить мужчине телесные повреждения. Кроме того, злоумышленники разбили окна в общественной бане, - рассказали в пресс-службе ДВД региона.

Инцидент произошел 10 июля после 21:00.

В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по ч.2 ст. 293 УК РК "Хулиганство". В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения: "Обязательство о явке".