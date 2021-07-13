Сильная жара, дожди и град ожидаются в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды на 14 июля, сообщает zakon.kz.

В связи с прогнозом дождей, местами сильных, 14-15 июля в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается формирование склонового стока и подъем уровней воды в реках.

В Алматинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе 15-20, порывы 25 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Талдыкоргане ночью ожидается гроза, ветер юго-западный, при грозе порывы 15 м/с.



14 июля днем, 15-16 июля сутки в Кызылординской области ожидаются ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 м/с с пыльной бурей. 14-16 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Акмолинской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, туман. Ветер северо-западный, местами 15-20, порывы 23 м/с. В Кокшетау ожидаются гроза, туман. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.



Днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, днем местами 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза.



На большей части Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, шквал. Днем местами град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Семее ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.



14-15 июля в Павлодарской области местами ожидаются гроза, град. Сутки 14, ночью 15 июля местами сильный дождь. Ветер юго-западный, западный, 14-15 июля местами 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем 14, сутки 15 июля порывы 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Местами пыльная буря. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северный, местами 15-20 м/с. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.