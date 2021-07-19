Тихановская отказалась снова баллотироваться в президенты Беларуси

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская исключила свое участие в следующих выборах президента Беларуси, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

На выступлении в центре Вашингтона перед представителями белорусской диаспоры Тихановская заявила, что ее команда может организовать выборы за один или два месяца. Для этого не потребуется даже полугода, подчеркнула она.

40-60 дней, чтобы вот этот транзитный период по максимуму сократить, чтобы пришел к власти новый президент, — отметила женщина.

Тихановская отказалась снова баллотироваться в президенты, поскольку "обещала белорусам это в свою предвыборную кампанию". По ее словам, в Беларуси есть много профессиональных менеджеров, которые организуют это лучше. По словам бывшего кандидата в президенты Беларуси, она может работать с новым лидером страны.

Главное, пока я буду нужна белорусам, может быть, как моральный авторитет, я обязательно буду, — заключила Тихановская.