Победительнице "Славянского базара" пришлось похудеть на 23 кг

Казахстанка Рухия Байдукенова, получившая Гран-при международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", рассказала о подготовке к конкурсу, передает корреспондент zakon.kz.
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Девушка отметила, что с детства смотрит "Славянский базар", а принять участие в конкурсе было ее мечтой.
Я всегда маме говорила, что поеду на конкурс и выиграю. Говорила, что буду первой девушкой, которая получит этот титул. Я три месяца упорно готовилась к конкурсу морально и физически. Ради участия в "Славянском базаре" я похудела на 23 кг, - поделилась Рухия Байдукенова.
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По ее словам, до объявления победителя были сомнения, но вера в себя и цель, которую она поставила еще будучи ребенком, помогли ей выиграть.
Своим мнением о победе Рухии также поделилась министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.
Вы ведь понимаете, что участие в таких конкурсах проходит обычно в результате отбора. У нас в стране проходил национальный отборочный тур. Рухия участвовала несколько раз, в третий раз ей улыбнулась удача, можно сказать, что настало время, когда она профессионально и морально была готова, - отметила министр.
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На достигнутом Рухия не планирует останавливаться. В планах спеть с Димашем Кудайбергеном и Мэрайей Кэри.
Ранее победительница "Славянского базара в Витебске" рассказала о поддержке Димаша на конкурсе.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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