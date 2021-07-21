Умерла сестра президента Таджикистана Эмомали Рахмона - Курбонби Рахмонова, сообщает zakon.kz.

По данным Sputnik, Курбонби Рахмонова скончалась в Иди Курбон - 20 июля 2021-го. Ей было 64 года.

Причины смерти родственницы политика не называют.

Как рассказал врач Радио Озоди, у Рахмоновой "был подтвержден диагноз - "коронавирус", десять дней врачи боролись за ее жизнь".

Курбонгул Рахмонова была супругой Холмумина Сафарова, директора ГУП "Лесное хозяйство и охота", убитого в июне 2012 года недалеко от своего дома в Душанбе несколькими выстрелами из пистолета Макарова.