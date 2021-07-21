Лукашенко обвинил Европу в разжигании третьей мировой войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что "гибридная война", которую ведет Европа против Минска, РФ и Китая, может привести к третьей мировой войне, сообщает zakon.kz.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, передает РИА Новости.

Лукашенко отметил, что подталкивают к новой мировой войне исключительно "бездумные политики" стран. Лукашенко утверждает, что эти европейские страны "не самостоятельны в своей политике" и "находятся в колониальной зависимости от США".

Отношения США и стран Западной Европы - это отношения метрополии и колонии. президент Беларуси Александр Лукашенко

В качестве примера белорусский президент привел инцидент со слежкой АНБ США за европейскими лидерами в 2012-2014 при участии Дании.

Он отметил, что к войне могут привести и обвинения, выдвинутые Западом в адрес Минска в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair и наплывом белорусских мигрантов в сторону Литвы.

Ранее Лукашенко сказал, что Беларусь находится на пороге не холодной, а "ледяной" войны. Он отметил, что страна сможет выстоять, только если не поддастся гибридному давлению.