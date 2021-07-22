Путин назвал дискриминационным закон о коренных народах Украины

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель назвал принятый Верховной Радой закон "О коренных народах Украины" откровенно дискриминационным, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису ... президент России обратил особое внимание на принятый Верховной Радой откровенно дискриминационный закон "О коренных народах Украины", - сообщили в пресс-службе Кремля.

На внеочередном заседании 1 июля Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины. Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля подписал закон. Согласно определению, содержащемуся в документе, коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки. Такая формулировка свидетельствует о том, что русские в Украине коренным народом считаться не могут. Их в стране считают национальным меньшинством.