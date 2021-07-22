Полиция или прокуратура: кому казахстанцы доверяют больше

39% казахстанцев доверяют полиции, сообщает zakon.kz.

Такие данные приводятся в исследовании Finprom.kz.

Согласно исследованию уровня доверия населения к правоохранительным органам, в 2021 году в полной безопасности себя ощущали 60,6% опрошенных - это выше, чем в прошлом году (57,4%).

В то же время незначительно выросла доля респондентов, которые чувствовали себя совсем не безопасно, - с 0,6% до 1,1%.

Среди мужчин в полной безопасности себя ощущали 63,9% опрошенных, среди женщин - 57,6%. Доля женщин, чувствовавших себя совсем не безопасно, практически такая же, как и доля мужчин, - 0,9% и 1,2%, соответственно, - отметили аналитики.

40% опрошенных отметили, что уровень преступности снизился, 34,7% - что он остался на том же уровне, 22,6% затруднились ответить, 2,6% считают, что уровень преступности вырос.

Большинство опрошенных обращались за помощью в органы полиции - 85,2%, при этом в 2020 году их доля составляла 90,6%.

Выросла доля респондентов, обращавшихся в органы прокуратуры, - с 5,9% до 13,2%. По 0,8% и 0,7% респондентов, соответственно, обращались за помощью в службу экономических расследований и антикоррупционную службу.

Стоит отметить, что среди правоохранительных органов наиболее высока степень доверия респондентов к прокуратуре: 39,5% опрошенных.

Следом идут органы полиции (38,7%) и антикоррупционная служба (28,8%). Службе экономических расследований доверяют лишь 22,3% опрошенных.

Меньше всего доверия вызывает у респондентов полиция: 2,6% отвечающих совершенно не согласны с утверждением, что этим правоохранительным органам можно доверять. Следом идут прокуратура (1,9%), служба экономических расследований (1,4%) и антикоррупционная служба (1,2%).