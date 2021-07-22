Форма сборной Казахстана вошла в число самых стильных на Олимпиаде

Олимпийская экипировка сборной Казахстана признана одной из самых стильных в Токио-2020, передает zakon.kz.

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Отметим, что при подготовке формы для Олимпийских игр в Токио решающее право выбора дизайна, тканей и элементов одежды было отдано спортсменам. Ведущие атлеты страны с января участвовали в обсуждении, презентациях и встречах, посвященных выбору олимпийской экипировки.

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Мы участвовали в подборе тканей, обсуждали эскизы, делали рекомендации. На Олимпийских играх очень важен не только внешний вид, но и практичность формы. дзюдоист, призер Олимпиады в Рио Елдос Сметов

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Дизайнером олимпийской формы сборной Казахстана стала Салтанат Баймухамедова, известная своим брендом Salta. Спортивную форму для казахстанских атлетов сделала испанская компания Joma.

Я рада, что спортсмены выбрали мой дизайн парадной формы. На этот подход меня вдохновили сами олимпийцы. Они говорили, что хотели бы носить форму и после Олимпийских игр. Я хотела, чтобы в Токио наши спортсмены смотрелись прогрессивно и современно. Поставила цель соединить мировые тренды и желание носить форму как одежду в стиле "спорт-шик". дизайнер олимпийской формы Салтанат Баймухамедова

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Как пишет forbes.com, олимпийская форма казахстанцев признана одной из самых стильных в Токио-2020. В список вошли формы восьми стран: США, России, Либерии, Чехии, Казахстана, Китая, Южной Африки и Японии.

США

Россия

Либерия

Чехия

Казахстан

Китай

Южная Африка

Япония