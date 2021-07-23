На соседство с жрицами любви жалуются сельчане в Туркестанской области

Жители села Акбастау Сайрамского района недовольны соседством с гостиницей на окраине их поселения, так как, по их словам, отель превратился в бордель, где проститутки открыто предлагают свои услуги, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Здесь собрали проституток и творят, что хотят. Среди них есть и взрослые, и несовершеннолетние. Они выходят полуголые и стоят тут курят прямо на улице. Презервативы раскидывают после себя. Сегодня, видимо, убрались. Праздник же. Хоть какая-то совесть есть, раз взяли передышку. Целый день слышим стоны – перед детьми неудобно, - рассказывает Мухит Айткулов.

Жители говорят: чтобы остановить эту бурную деятельность, пытались самостоятельно собрать доказательства с "места преступления". И даже снимали видео. Но хозяин заведения утверждает, что сам устал от постоянных слухов. Говорит: проституток в глаза не видел, а за каждым постояльцем не уследишь.

Не было у нас никаких девчат. Приходят каждый со своей парой. Как и во всех гостиницах, заходят попутчики. Я же не дурак, чтобы интимные услуги оказывать. Даже у входа написал, что мы такими вещами не занимаемся, утверждает владелец гостиницы Мейрамбек Ташимов.

В полиции заверили, что официального заявления от сельчан к ним не поступало. Но после сегодняшнего скандала обещают провести проверку. Однако жители стражам порядка не верят и требуют привлечь прокуратуру.