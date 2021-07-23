В СКО в день открытия Олимпийских игр открыли новый спорткомплекс

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов назвал открытие летних Олимпийских игр в Токио знаменательным событием для всего мира. По его словам, отрадно, что в состав сборной нашей страны вошли четыре североказахстанца: велогонщики Алексей Луценко и Артем Захаров, легкоатлеты Ирина Эктова и Михаил Литвин, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Instagram аким написал, что будет внимательно следить за состязаниями и желает нашим спортсменам занять призовые места.





Символично, что именно в этот день в Сергеевке открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Құлеке батыр". В ФОКе есть спортивный зал для игровых видов спорта, а также тренажерный и фитнес-залы. Оборудовано место для игры в настольный теннис. Для болельщиков созданы комфортные и безопасные трибуны, с которых удобно следить за состязаниями.





