Педофилу из Уральска, развращавшему падчерицу, оставили приговор без изменений

Болат Аймагамбетов 26 мая текущего года был признан виновным в том, что развращал свою 13-летнюю падчерицу при помощи угроз. Сегодня, 23 июля, в областном суде рассмотрели его апелляционную жалобу, сообщает zakon.kz.

В мае ему назначили наказание 20 лет лишения свободы, передает портал "Мой Город".

Он был признан виновным по статьям 124 УК РК "Развращение малолетней" и 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера".

Судом первой инстанции установлено, что осужденный совершил насильственные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, и развратные действия без применения насилия в отношение 13-летней падчерицы. Сам осужденный свою вину отрицал, но, несмотря на это, его вина доказана показаниями малолетней потерпевшей и ее законного представителя, свидетелей, эксперта, специалиста, протокола выемки, осмотра предметов и вещей, заключениями экспертиз. судья Азат Избасаров

Решением апелляционной коллегии приговор в отношении Болата Аймагамбетова оставлен без изменения.

Мама осужденного Айсулу Аймагамбетова заявила, что не согласна с решением апелляционной коллегии и будет жаловаться в Верховный суд.

Мой сын незаконно осужден, его оговорили. Сделала это моя сноха Самира Дусталиева. С решением суда не согласна. Айсулу Аймагамбетова

Сама Самира Дусталиева поблагодарила судей за справедливое решение.

Я хочу поблагодарить следствие, адвоката, общественников за справедливое решение. Моя дочь чувствует себя немного получше, но все же мы вынуждены два раза в неделю ходить к психологу. Разум говорил, что все будет хорошо, что судьи не изменят приговор, но все же страх был. Теперь мы на 20 лет перестанем бояться, - рассказала женщина.