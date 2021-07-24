Врач рассказал о мерах предосторожности для привившихся от COVID-19

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал о мерах предосторожности для привившихся от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Самое важное — до получения второй дозы вакцины категорически не рекомендуется заболеть COVID-19, — цитирует РИА Новости Позднякова.

Он уточнил, что "иммунная система, получив первую порцию антигенной нагрузки, начинает запускать полноценный ответ для последующей выработки защиты".

Через три недели — к моменту введения второй дозы вакцины — иммунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть человек уже защищен, — добавил специалист.

Он также подчеркнул, что в первые два-три дня после вакцинации не рекомендуется подвергать себя чрезмерным нагрузкам.