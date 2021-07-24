Колоритные свадебные наряды со всего мира

Белое платье вошло в моду и стало неотъемлемым символом свадебной церемонии лишь в XIX веке благодаря королеве Виктории, сообщает zakon.kz.
Как отмечает Bigpicture, она стала первой женщиной, которая на свою свадьбу надела платье белого цвета. До этого знаменательного момента женщины выбирали наряд, который соответствовал моде той эпохи.
В наши дни редко можно увидеть невесту в чем-то не белом. Однако у некоторых народов, особенно в Азии и Африке, молодые люди предпочитают национальный свадебный костюм.
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В Японии невеста на протяжении всей церемонии часто надевает два платья и более - белого и красного цветов.
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Традиционные ганские свадьбы очень яркие и красочные. Национальный свадебный наряд бывает разнообразных цветов и узоров. У каждой семьи свой узор.
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Сегодня большинство румынских молодоженов предпочитают заключать брак в одежде современного стиля. Однако в отдаленных уголках страны все же проводятся традиционные церемонии. В каждом регионе свой свадебный наряд.
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Невеста обычно находится в центре внимания на свадьбе. Однако если вы окажетесь на традиционной свадьбе в Шри-Ланке, то не сможете отвезти глаз и от жениха.
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В индийской культуре невесты традиционно надевают красный или розовый свадебный наряд. В северных регионах замужняя женщина носит бинди (красную точку) на лбу.
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В Шотландии жених традиционно надевает килт своего клана. После церемонии он набрасывает платок с цветами своего клана на плечи молодой жены, чтобы обозначить ее вступление в новую семью.
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Эфиопия является единственной страной в Африке, где христианство - официальная религия. Большинство эфиопов принадлежат к Эфиопской православной церкви. Именно поэтому их свадьбы очень похожи на греческие и русские.
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Индонезийские свадьбы разнятся в зависимости от острова. В этой небольшой стране более 300 этнических групп и шесть религий, так что она буквально пронизана разнообразными культурными традициями.
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На традиционной гавайской свадьбе жених одет во все белое. Также ни одна свадьба не обходится без цветочных гирлянд. Невесты часто украшают волосы свежими цветами.
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Большинство свадебных церемоний проходит по мусульманским традициям. Невесты выбирают платья пурпурного, фиолетового или кремового цветов.
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В стране вновь набирают популярность традиционные свадьбы. Согласно древней традиции, жених должен пронести на спине невесту вокруг стола. Это означает, что молодая жена может положиться на мужа.
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Балийская свадьба поразит воображение любого своей роскошью и великолепием. Традиционный свадебный наряд включает в себя множество сложных деталей. А во время церемонии жених и невеста носят золотые короны.
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