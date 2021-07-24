Автобусы не будут ходить по выходным в Уральске

24 июля 2021, 17:18
Фото: pixabay.com

Главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев внес изменения в постановление, передает zakon.kz.

Согласно изменениям, работа общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, установкой в доступных местах санитайзеров с кожным антисептиком, заполняемость по числу посадочных мест) должна быть приостановлена в субботние и воскресные дни для проведения дезинфекционных мероприятий, - говорится в сообщении.

Данное изменение вступает в действие с 26 июля.


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