Автопилот Tesla принял Луну за желтый свет светофора

Автопилот электрокара Tesla по ошибке распознал Луну как желтый свет светофора, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Об этом в своем аккаунте в Twitter рассказал один из владельцев машины Джордан Нельсон.

Водитель разместил в социальной сети ролик и показал, как в режиме самостоятельного управления автомобиль перепутал естественный спутник Земли со светофором. Луна показалась электрокару желтым сигналом, из-за чего Tesla замедлилась.

На информационном дисплее включился значок, предупреждающий о приближении к светофору с зажженным желтым сигналом. Однако вскоре машина "поняла" свою ошибку и ускорилась.