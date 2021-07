Автопилот Tesla принял Луну за желтый свет светофора

Автопилот электрокара Tesla по ошибке распознал Луну как желтый свет светофора, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Об этом в своем аккаунте в Twitter рассказал один из владельцев машины Джордан Нельсон.

На информационном дисплее включился значок, предупреждающий о приближении к светофору с зажженным желтым сигналом. Однако вскоре машина "поняла" свою ошибку и ускорилась.

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. ???????? @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD