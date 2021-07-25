МХАТ не стал подписывать новый контракт с Ольгой Бузовой

МХАТ имени Горького не стал подписывать новый контракт с телеведущей и блогером Ольгой Бузовой, крайне "хайпово" сыгравшей певичку Бэллу Шанталь в спектакле "Чудесный грузин", вызвав затяжной общественный резонанс и аншлаг, передает zakon.kz.

Афиша спектакля "Чудесный грузин", ранее назначенного на 17 и 18 сентября, пропала. Как объяснил это Михайлов, показ постановки в сентябре решено было отменить. И дальнейшая ее судьба пока не ясна - об этом на днях заявил заместитель художественного руководителя МХАТа Захар Прилепин, - пишет "Российская газета".

По словам директора учреждения культуры Олега Михайлова, они решили "не будоражить общественность, не будить лиха". К тому же, как уверяет Михайлов, "сложно обеспечить состав для этой постановки", так как в ней "занято много приглашенных артистов: музыкантов, танцовщиков".