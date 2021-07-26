Местные исполнительные органы помогут развитию бизнеса в Жамбылской области

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев с рабочей поездкой посетил Жуалынский район.

Аким района Олжас Каржауов и местные фермеры представили акиму области проект, направленный на увеличение площади орошаемых земель за счет расширения родника Карабастау.

Глава региона заверил, что этот вопрос будет всесторонне изучен.

Далее аким области ознакомился с готовностью местной школы к новому учебному году.

В этом же селе состоялась встреча главы региона с жителями. Сельчане рассказали о хорошем уровне медицины и низком уровне преступности в селе. Полный курс вакцинации прошли 70 процентов жителей.

В селе Шакпак Ата строительство нового водонасосного комплекса началось летом прошлого года, а завершится в 2022 году. Подрядная организация работает согласно плану, не отстает от графика. Комплекс охватит 500 дворов, что полностью покрывает потребности в воде.

Далее глава региона встретился с жителями села Терис. Бердибек Сапарбаев призвал их получить вакцину и отметил важность предстоящих выборов сельских акимов.

Говоря о проблемных вопросах, жители попросили построить в селе медицинский пункт и дом культуры.

Сегодня в Жуалынском районе планируется реализовать 85 проектов на сумму 314,5 миллиона тенге, будет создано 120 новых рабочих мест.

На 60 гектарах разместятся восемь теплиц. Частные предприниматели реализуют несколько перспективных проектов, в том числе создание семи птицеферм, трех рыбных ферм, молочного цеха, строительства овощехранилища и другие, - рассказал аким района.

На рыбной ферме Ильяса Жуманова в Аксайском сельском округе аким области ознакомился с реализацией одного из этих проектов.

Также глава региона отметил необходимость объединения мелких крестьянских хозяйств в агрохолдинг.

В селе Карасаз глава крестьянского хозяйства "Төре" Мырзайым Тойшыбеков рассказал, что на полях фермеры выращивают капусту, морковь и многолетние травы.

Постройка цеха в селе Б. Момышулы и приобретение оборудования обошлись крестьянскому хозяйству "Нысанова" в два миллиона тенге. Цех будет перерабатывать до двух тысяч литров молока в день, выпускать сыр, сливочное масло и творог.

Аким области проинспектировал ход строительства школы в селе Диханна на 180 ученических мест и высказал ряд нареканий.

Бердибеку Сапарбаеву в ходе рабочей поездки рассказали о том, как проводится модернизация систем водоснабжения. В районе также ведутся работы по очистке 11 каналов в восьми сельских округах.

Бердибеку Сапарбаеву представили проект в сфере водоснабжения, в реализации которого примут участие пограничная служба, РГП "Казводхоз".