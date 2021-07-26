27 июля в пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области ожидается ветер северный, местами 15-20 м/с. Ночью местами ожидается туман. Местами сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области местами сохраняется сильная жара 35 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Алматинской области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем сохраняется сильная жара 35 градусов.

В Кызылординской области ожидается северо-восточный, восточный ветер местами 15-20 м/с с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман.