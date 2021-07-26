Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального

Роскомнадзор заблокировал сайт российского блогера Алексея Навального, передает zakon.kz.

В реестре Роскомнадзора говорится, что блокировка была наложена по решению Генпрокуратуры от 15 июня. Тогда же был закрыт доступ и к сайту штабов Навального.

Кроме того, заблокированы сайты Любови Соболь и Леонида Волкова, а также профсоюза "Альянс врачей". На странице универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам отмечается, что доступ ко всем трем сайтам ограничен.

По данным сервиса Роскомнадзора для проверки информации о блокировке сайтов navalny.com был внесен в соответствующий реестр по решению Генпрокуратуры от 15 июня. Сделано это было в соответствии со статей 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации".

Какая именно информация стала причиной блокировки — не сообщается. На сайте были опубликованы многочисленные антикоррупционные расследования Алексея Навального и его коллег. 9 июня Мосгорсуд признал связанные с Навальным организации "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд защиты прав граждан" и "Штабы Навального" экстремистскими.