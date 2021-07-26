AP: США выведут войска из Ирака до конца года

Президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими объявят о выводе американских солдат из ближневосточной страны, сообщает zakon.kz.

С таким заявлением выступило Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации американского президента.

Президент США Джо Байден и премьер Ирака Мустафа аль-Кадими по итогам переговоров в Вашингтоне в понедельник намерены объявить, что договорились до конца 2021 года окончательно завершить американскую боевую миссию на иракской территории.

Чиновник американского правительства на условиях анонимности сообщил, что лидеры обеих стран изложат план по сворачиванию боевой миссии США после того, как обсудят его на встрече в Белом доме. Американская армия размещена в Ираке для помощи силам безопасности страны в противостоянии ИГИЛ (запрещено в Казахстане). По словам источника, иракские войска прошли необходимую подготовку и испытания боем, чтобы доказать свою готовность к самостоятельной борьбе с террористами.

Совместное коммюнике Байдена и аль-Кадхими выпустят после переговоров, которые должны пройти в понедельник. По словам собеседник AP, силы безопасности Ирака прошли "боевые испытания" и доказали, что способны самостоятельно защищать страну. В то же время США признают, что ИГ остается значительной угрозой.



Агентство сообщает, что Вашингтон и Багдад договорились о сокращении американского контингента еще в апреле, но тогда не утвердили график вывода войск.