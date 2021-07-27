Ради эффектного видео в TikTok трое астанчан залезли на арку

В Нур-Султане молодые люди залезли на арку моста ради видео в TikTok, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 26 июля. В 04:30 в полицию поступил вызов от очевидца, что неизвестные лица лезут на арку моста, расположенного по пр. Кабанбай батыра. На место прибыли сотрудники полиции. Данный факт подтвердился. Стражи порядка задержали троих жителей столицы в возрасте 19 и 21 года. пресс-служба Департамента полиции Нур-Султана

Как объяснили сами нарушители, на такой поступок они пошли ради эффектного видео для TikTok с панорамой Нур-Султана.

Участковые инспектора Управления полиции района "Cарыарка" провели с нарушителями профилактическую беседу по соблюдению общественного порядка. пресс-служба ДП Нур-Султана