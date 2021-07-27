Новый авиарейс запустят между Казахстаном и Узбекистаном

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин встретился с министром транспорта Узбекистана Илхомом Махкамовым, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы главы Правительства, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в транзитно-транспортной сфере, в частности, вопросы увеличения грузоперевозок, развития железнодорожного и автомобильного транспорта, реализации крупных совместных инфраструктурных проектов.

Стороны договорились с 29 июля открыть новое авиасообщение по маршруту "Актобе-Нукус" с частотой два раза в неделю. В настоящее время между РК и РУ выполняются 32 рейса в неделю. Во время встречи стороны обсудили планы по реализации крупных совместных инфраструктурных проектов - строительство новой железнодорожной линии "Дарбаза-Махтаарал", высокоскоростной магистрали "Туркестан-Шымкент-Ташкент" - говорится в сообщении primeminister.kz.