Новый авиарейс запустят между Казахстаном и Узбекистаном

27 июля 2021, 15:12
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин встретился с министром транспорта Узбекистана Илхомом Махкамовым, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы главы Правительства, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в транзитно-транспортной сфере, в частности, вопросы увеличения грузоперевозок, развития железнодорожного и автомобильного транспорта, реализации крупных совместных инфраструктурных проектов.

Стороны договорились с 29 июля открыть новое авиасообщение по маршруту "Актобе-Нукус" с частотой два раза в неделю. В настоящее время между РК и РУ выполняются 32 рейса в неделю. Во время встречи стороны обсудили планы по реализации крупных совместных инфраструктурных проектов - строительство новой железнодорожной линии "Дарбаза-Махтаарал", высокоскоростной магистрали "Туркестан-Шымкент-Ташкент" - говорится в сообщении primeminister.kz.


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