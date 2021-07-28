В ВКО мужчина пытался спасти жену и утонул вместе с ней

В Восточном Казахстане мужчина бросился спасать свою тонущую супругу и утонул вместе с ней, передает zakon.kz.

ДЧС Восточного Казахстана сообщает, что трагедия произошла 27 июля на побережье Бухтарминского водохранилища в районе села Самарское. По словам очевидцев, женщина, 1978 года рождения, далеко уплыла от берега и начала тонуть. Ей на помощь бросился муж, 1966 года рождения, который, не рассчитав свои силы, ушел под воду и утонул.

Спасатели отмечают, что люди чаще всего тонут в результате излишней самоуверенности. По статистике, погибают именно те, кто считал, что умеет хорошо плавать, и заплывал на дальние расстояния от берега. Также в списке причин гибели - выбор необорудованного места для купания.

В ДЧС напомнили о мерах безопасности на водоемах:

- Выбирайте безопасное для купания место.

- Никогда не ныряйте в воду в незнакомых местах, необорудованных специально.

- Не заплывайте далеко, особенно за буи, потому что можно не рассчитать свои силы.

- Очень осторожно плавайте на надувных изделиях. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной - захлестнуть, из них может выйти воздух и они утратят плавучесть.

- Добраться до берега будет гораздо легче, применив следующий способ: нужно лечь на спину и выстроиться цепочкой. Каждый ногами должен удерживать того, кто впереди.

- Лодочные прогулки, особенно с детьми, далеко не безобидны.

- Не стоит кататься на лодке в плохую, особенно ветреную погоду.

- Садясь в лодку, не торопитесь, а главное - не перегружайте ее.

При чрезвычайной ситуации звоните на номер "112".