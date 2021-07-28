О готовности системы здравоохранения Алматы к новой волне пандемии рассказал Сагинтаев

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что система здравоохранения города готова к ударам коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Градоначальник в ходе программы Akimat LIVE на ТК "Алматы" рассказал о подготовке ковидных стационаров и обеспечении лекарственными препаратами.

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На сегодняшний день в Алматы подготовлено 7 тысяч инфекционных коек. Из них задействовано 6265, загруженность которых составляет 58,7%. Дополнительно в резерве - 2400 коек. Сейчас они готовятся к поэтапному вводу. На случай ухудшения ситуации в августе будет задействован резерв из трех тысяч резервных коек.

В то же время, по словам акима, сохранены основные специализированные клиники для оказания ургентной и специализированной медпомощи детскому и взрослому населению, в том числе онкологической, кардиологической.

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Пропорционально количеству выявленных случаев растет госпитализация. Если месяц назад госпитализировали 40-70 пациентов в сутки, то сейчас количество госпитализаций доходит до 400-500 пациентов в сутки. За 27 июля в стационары поступили 516 пациентов.

По данным Сагинтаева, на 28 июля в стационарах находятся 3943 пациента, в том числе - 215 детей. В крайне тяжелом состоянии - 119 пациентов, в тяжелом - 990.

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В инфекционных стационарах развернуто 500 реанимационных коек. Загруженность - 53,4% - 267 пациентов. На ИВЛ находятся 28 пациентов, на неинвазивной вентиляции легких - 110, на High Flow - 103 пациента.

Также аким сообщил, что проводится работа по снижению количества летальных исходов. Организован мобильный центр реанимации из числа опытных кафедральных сотрудников. Оснащенность медицинской техникой реанимационных отделений - 100%.

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По словам Сагинтаева, в борьбе с КВИ задействованы 6212 медработников. В резерве находятся более 1700. Проводится переподготовка кадров.

Более чем в пять раз - до 7702 - выросло количество пациентов, находящихся на домашнем наблюдении Телемедицинского центра и организаций ПМСП. При стационарах и организациях ПМСП созданы мультидисциплинарные группы для своевременной диагностики и лечения пациентов. Ежедневное количество вызовов скорой помощи выросло до 2750. Удельный вес вызовов с ОРВИ, КВИ и пневмонией в июле увеличился в два раза: с 15% до 30%.

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Для обеспечения городской аптечной сети действует стабфонд на 5 млрд тенге. Созданы необходимые запасы лекарств по 68 наименованиям. На сегодня в наличии 18,1 млн упаковок лекарственных средств, в том числе неснижаемый остаток 8 млн. Востребованные препараты имеются во всех аптеках города, обеспеченность составляет 85-90%, в наличии 1,3 млн препаратов. Дополнительно ожидается поставка 248 тыс. упаковок препаратов. Медицинские организации города обеспечены двухмесячным запасом лекарственных средств.

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