Рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги Сбербанка Казахстан

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг базовой кредитоспособности банка (BCA) ДБ АО "Сбербанк" до уровня B1 с B2. Долгосрочные рейтинги банковских депозитов в национальной и иностранной валюте и долгосрочная оценка рисков контрагента подтверждены на уровне Ba1.

Прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам депозитов по международной шкале и общий прогноз эмитента изменен со "Стабильного" на "Позитивный".

По оценке аналитиков Moody's, повышение рейтинга банка свидетельствует о высоких финансовых показателях Сбербанка, которые были сохранены в неблагоприятной операционной среде в 2020 году. В 2020 году и в первом квартале 2021 года качество активов банка и его капитальная позиция укрепились, в то время как прибыльность выросла, а буфер ликвидности остался стабильным.

Достаточность капитала Сбербанка Казахстан существенно выросла за последние два года.

По состоянию на 1 июля 2021 года ДБ АО "Сбербанк" занимает второе место по объёму активов среди БВУ Казахстана. Активы банка за первое полугодие составили более 3,8 трлн тенге. Показатель ROE 41,1%.

Несмотря на негативное влияние пандемии и экономические последствия, с которыми столкнулся весь мир, ДБ АО "Сбербанк" сумел сохранить стабильность и лидерские позиции в секторе. Изменение рейтинга международным агентством Moody's является подтверждением высокой надежности Сбербанка, эффективности выбранной нами стратегии. В настоящее время Банк проходит этап цифровой трансформации, которая дает свои первые плоды. Мы продолжим двигаться в этом направлении. Благодарим клиентов и партнеров за доверие, - отметил председатель правления ДБ АО "Сбербанк" Ельдар Тенизбаев.

ДБ АО "Сбербанк" входит в международную группу Сбербанк, основным акционером с долей 99,99% является ПАО "Сбербанк" (количество акций 12 839 114 штук). Банк 15 лет успешно работает на финансовом рынке Республики Казахстан, по состоянию на 01.07.2021 г. занимает 2 место по объему активов среди БВУ страны. По итогам 2020 года Банк вошел в ТОП-30 крупнейших налогоплательщиков с иностранным участием. Налоговые отчисления в 2020 году составили более 20 млрд. тенге. На сегодняшний день ДБ АО "Сбербанк" имеет филиальную сеть, состоящую из 111 отделений, в том числе 17 филиалов, представленных во всех городах Республики Казахстан. Центральный офис Банка находится в Алматы.