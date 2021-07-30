С 1 августа Саудовская Аравия будет открыта для вакцинированных туристов

30 июля 2021, 09:23
Фото: pixabay.com

Власти Саудовской Аравии с 1 августа откроют границы для тех, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19, сообщает zakon.kz.

По информации Lenta.ru, привитым туристам не нужно будет проходить обязательный карантин.

Вакцинация будет учитываться только одобренными в стране препаратами, а за 72 часа до прибытия в Саудовскую Аравию туристам необходимо пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию, - уточнили в Министерстве туризма королевства.

Ранее власти Франции открыли границы для вакцинированных туристов. Въезд на территорию страны без ПЦР-теста будет открыт только привитым от COVID-19 гражданам государств "зеленой" группы — в нее попали страны Евросоюза, Австралия, Южная Корея, Япония, Ливан, Сингапур, Новая Зеландия и Израиль.


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