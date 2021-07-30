Обыск квартиры наркосбытчика в Нур-Султане попал на видео

21-летнего сбытчика синтетических наркотиков задержали полицейские в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.
На съемной квартире у подозреваемого обнаружены электронные весы с наслоением психотропных веществ, полиэтиленовые пакетики для упаковки наркотиков в количестве 350 штук, денежные средства в сумме 255 000 тенге, а так же готовые к реализации “синтетические” наркотики.
Изъятые наркотики были расфасованы по дозам, что составило 90 разовых доз для наркопотребления. Синтетику задержанный собирался сбыть на территории столицы, - отметили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК “Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств”, что предусматривает наказание сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, - уточнили в ведомстве.
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