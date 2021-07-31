Определились первые соперники казахстанских борцов на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Токио стартуют соревнования по видам борьбы. 31 июля в рамках соревнований состоялась жеребьевка в весовых категориях до 60 кг (греко-римская борьба) и до 76 кг (женская борьба), сообщает zakon.kz.

По информации Olympic.kz, первым из команды Казахстана в весовой категории до 60 кг на ковер выйдет призер чемпионатов мира, Азии и Азиатских игр "классик" Мейрамбек Айнагулов. Соперником казахстанца станет представитель Кыргызстана - призер чемпионатов мира и Азии Жоламан Шаршенбеков.

У женщин первой на ковре в весовой категории до 76 кг Казахстан представит бронзовый призер Олимпийских игр в Рио, призер чемпионатов Азии Эльмира Сыздыкова. Соперницей казахстанки станет представительница Кыргызстана Айпери Медет кызы.