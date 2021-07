Американская гимнастка снялась еще с двух олимпийских финалов

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз отказалась участвовать в соревнованиях в опорном прыжке и разновысоких брусьях на Олимпиаде в Токио, передает zakon.kz.

Об этом в Twitter сообщила Федерация спортивной гимнастики США.

After further consultation with medical staff, Simone Biles has decided to withdraw from the event finals for vault and the uneven bars. She will continue to be evaluated daily to determine whether to compete in the finals for floor exercise and balance beam. pic.twitter.com/kWqgZJK4LJ