Американская гимнастка снялась еще с двух олимпийских финалов

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз отказалась участвовать в соревнованиях в опорном прыжке и разновысоких брусьях на Олимпиаде в Токио, передает zakon.kz.

Об этом в Twitter сообщила Федерация спортивной гимнастики США.

After further consultation with medical staff, Simone Biles has decided to withdraw from the event finals for vault and the uneven bars. She will continue to be evaluated daily to determine whether to compete in the finals for floor exercise and balance beam. pic.twitter.com/kWqgZJK4LJ — USA Gymnastics (@USAGym) July 31, 2021

После консультации с медицинским персоналом Симона Байлз решила отказаться от участия в финалах соревнований в опорном прыжке и упражнениях на брусьях, - сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики США. - Ее состояние будет ежедневно оцениваться, чтобы определить, сможет ли она принять участие в вольных упражнения и упражнениях на бревне.

Ранее четырехкратная олимпийская чемпионка досрочно завершила участие в командном многоборье, а затем отказалась от индивидуального многоборья. По предварительной информации, спортсменка испытывает психологические проблемы.

Американка имеет терапевтическое исключение на прием метилфенидата - стимулятора центральной нервной системы, используемого для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности, а также нарколепсии. В Японии этот препарат является запрещенным, поэтому состояние Байлз из-за невозможности использовать его на Олимпиаде ухудшилось, вследствие чего она снялась сначала с командного многоборья, а затем и с личного.