Профилактикой против COVID-19 активно занимаются жители ЗКО

За прошлые сутки в регионе было зарегистрировано 159 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Вирус не сдается, мутирует, маскируется под другие респираторные заболевания, поэтому главным аргументом в борьбе с болезнью остается крепкий иммунитет, который необходимо поддерживать. Особенно это важно для тех, кто вылечился от коронавируса, но им нужна реабилитация, и, в первую очередь, щадящая физическая нагрузка.

Новая инициатива молодежного объединения нашла активную поддержку со стороны жителей области. На 10 спортивных площадках в городах Уральске и Аксае проведены первые спортивные занятия со всеми желающими. Специалисты показывают населению комплекс физических упражнений, который включает в себя и дыхательную гимнастику, так необходимую для переболевших коронавирусной инфекцией.

Мы с удовольствием вышли на занятия физкультурой. Правильно говорят: в здоровом теле – здоровый дух! Пенсионеры не сидят дома без дела, занимаются общественной жизнью, но болезни дают о себе знать. Встаем мы рано и утренние физические упражнения идут только на пользу. Тем более, что это не просто комплекс упражнений, а специальная дыхательная постковидная гимнастика, что сейчас очень необходимо для населения. Легкая усталость в теле после разминки и бодрость на весь день, а главное, что мы вместе даем вирусу отпор. председатель Совета ветеранов ЗКО Максот Берген

Кстати, необходимо отметить, что старшее поколение активно прививается от коронавируса, чтобы защитить себя и родных от болезни, практически у каждого есть паспорт вакцинации и огромное желание жить в полную силу.

На спортивных площадках с утра до вечера тренера занимаются с жителями. Утром проводятся занятия с пожилыми людьми, днем – с детьми, а в вечернее время на площадку выходит взрослое население после трудового дня.

Я переболела КВИ весной и очень ослабла. Хотя до этого весь год старалась никуда без надобности не выходить. Теперь стараюсь чаще бывать на свежем воздухе и соблюдать рекомендации врачей. Как хорошо, что рядом с домом теперь проводят спортивные упражнения для всех. Я даже увидела всех своих знакомых, и пожилых, и молодых, и их детишек. Спорт тонизирует организм, а когда еще занимаешься с группой поддержки, то эффект весьма положительный: поднимается настроение и хочется жить. Душа радуется, когда видишь вокруг своих соседей, подруг. Поддерживаем такое нужное для жителей начинание. 67-летняя жительница города Уральск Маншук Сенгалиева

Тренеры прошли обучение по дыхательной гимнастике в городской поликлинике №1. Врачи объяснили им, какие именно физические упражнения необходимы для тех, кто перенес инфекцию, чтобы облегчить их состояние.

Из-за высокой распространенности COVID 19, поражающего легкие, очевидно, что упражнения для дыхательных путей оказывают положительное влияние на человека. Комплекс физических упражнений призван укрепить правильное функционирование дыхательной системы, чтобы легкие человека могли противостоять заболеванию. Жители активно подключаются к занятиям, особенно в утренние и вечерние часы. Все занятия проходят с соблюдением санитарных норм и социальной дистанции. организатор тренировок с населением руководитель МОО "Интеграл" Аида Мектепкалиева

Уже со следующей недели необходимые дыхательные упражнения вкупе с легкой спортивной разминкой будут организованы в каждом дворе областного центра, которые будут проводит волонтерские молодежные объединения. Инициативу обещали подхватить и сельские жители, ведь, как известно, спорт объединяет.

Камила Талгат