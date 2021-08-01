Китай заподозрили утечку вирусов из лаборатории Форт-Детрик в США

Китай заподозрил утечку опасных коронавирусов SARS-COV-2 из лаборатории в Форт-Детрике в США, сообщает zakon.kz.

По данным передает "Жэньминь жибао", является военной базой, где хранятся материалы о бактериологическом оружии фашистов и японского "Отряда 731".

Отмечается, что она была закрыта после вспышек пневмонии неизвестного происхождения в ее окрестностях.

Сообщается, что эта лаборатория в 1943 году по распоряжению президента Франкина Рузвельта работала над программой по разработке биологического оружия. Позже стало известно, что сотрудники проводили эксперименты на военнослужащих и ничего не подозревающих жителях.

В июле 2019 года были зафиксированы вспышки пневмонии в двух домах престарелых, находящихся недалеко от базы, утверждает газета.

В сентябре того же года штат Мэриленд, где и находится лаборатория, опубликовал доклад, в котором шла речь о "пневмонии, связанной с электронными сигаретами". Также в документе сообщалось о стремительно растущем числе зараженных.

Ранее о том же писал в своем Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Если необходимо провести обследование лабораторий, то эксперты ВОЗ должны отправиться в Форт-Детрик. США должны действовать прозрачно и ответственно, чтобы как можно скорее и пригласить экспертов ВОЗ для расследования в лаборатории Форт-Детрик. Только так можно раскрыть правду миру. Чжао Лицзянь

Пост был опубликован в ответ на призыв ко второму раунду расследования происхождения коронавируса COVID-19. Форт Детрик - военная база, расположенная во Фредерике, штат Мэриленд.