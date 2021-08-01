Внучка Лукашенко вышла замуж

Старшая внучка белорусского президента Александра Лукашенко - 23-летняя Виктория - вышла замуж, передает zakon.kz со ссылкой на ren.tv.

Вы пишите вашу историю, - поздравил внучку и ее супруга с важным событием политик.

Торжество прошло в узком семейном кругу, было приглашено около 70 человек. О женихе никакой информации пока нет.

Виктория - дочь старшего сына Лукашенко Виктора. Сейчас он занимает пост президента Национального олимпийского комитета. Сама Виктория получила известность, сыграв в 2008 году одну из главных ролей в картине "На спине у черного кота" Ивана Павлова. В 2010 году ее пригласили сняться в российском сериале "Гадание при свечах". При этом по специальности она экономист-международник.

Всего у президента Белоруссии семеро внуков: у сына Виктора - четверо детей, у сына Дмитрия - трое.