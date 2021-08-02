Высший пилотаж - Бердымухамедов сел за штурвал военного истребителя

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сел за штурвал военного истребителя, сообщает zakon.kz.

Видео, на котором туркменский лидер показал фигуру высшего пилотажа, опубликовано в Telegram-канале.

Верховный главнокомандующий, облачившись в специальный костюм, в полной экипировке военного летчика занял место за штурвалом нового военного самолета, чтобы испытать его. Совершая полет на сверхзвуковом самолете, глава государства сделал несколько виражей и фигур высшего пилотажа: Гурбангулы Бердымухамедов лично испытал боевой самолет, - говорится в сообщении.

Министр обороны Туркменистана Бегенч Гундогдыев после приземления попросил Бердымухамедова передать его летную форму в музей.