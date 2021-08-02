Какая погода ждет жителей Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Синоптики предоставили прогноз погоды на 3-5 августа в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

3 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 27-29 тепла.

4 августа переменная облачность, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 28-30 тепла.

5 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 28-30 тепла.

Алматы

3 августа переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 32-34 тепла.

4-5 августа переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 32-34 тепла.

Шымкент

3 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15 -20 м/с. Температура воздуха ночью 22-24, днем 36-38 тепла.

4-5 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 38-40 тепла.