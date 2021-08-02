В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

2 августа 2021, 18:07
Фото: pixabay.com

В четырех областях Казахстана 3 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, северный местами 15-20 м/с с пыльной бурей. Ожидается сильная жара 43 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40-42 градусов.

В Акмолинской области местами ожидается гроза.

В Карагандинской области местами сохраняется сильная жара 36 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жезказгане днем сохраняется сильная жара 36 градусов.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с.

В Петропавловске днем ожидается гроза.


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